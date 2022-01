Hohe Energiepreise: Rainer Ludwig fordert Entlastung für Verbraucher

Strom- und Gaspreise sind im vergangenen Jahr um rund 30 Prozent gestiegen, Heizöl ist auch um ein Drittel teurer geworden. Deswegen fürchtet der Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach, Rainer Ludwig, eine böse Überraschung für viele Menschen in der Region. Es seien hohe Nachzahlungen zu erwarten, was vor allem sozial schwache Haushalte enorm belasten würde. Hinzu kämen Belastungen für viele Menschen wegen höherer Fahrtkosten bei gleichzeitig geringerem Lohnniveau in Oberfranken. Ludwig ist energiepolitischer Sprecher der Freien Wähler-Fraktion im Landtag. Er fordert in einer Mitteilung unter anderem die Senkung der Stromsteuer und eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Für stromkostenintensive Gewerbe solle es zudem einen Industriestrompreises geben. Die Ampel-Koalition im Bund solle die Verbraucher entlasten und ihnen nicht noch tiefer in die Tasche greifen.