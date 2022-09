Hohe Energiepreise: Immer wieder Demonstrationen in der Euroherz-Region

Anlässlich der steigenden Preise sind in Plauen am vergangenen Sonntag tausende Menschen auf die Straße gegangen, um ihrem Unmut gegen die Politik der Bundesregierung Luft zu machen. Während einige die Teilnehmerzahl auf 10.000 Personen geschätzt haben, heißt es von offizieller Seite, dass 4.250 Menschen dabei waren. Das hat auch das Landratsamt im Vogtlandkreis auf Anfrage noch einmal bestätigt. Deutlich weniger Menschen waren dagegen bei den Montagsversammlungen im Vogtlandkreis unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, demonstrierten in Adorf und Auerbach insgesamt rund 1.500 Personen. Die Demonstrationen blieben laut Polizeibericht allerdings störungsfrei und friedlich. In Hof soll am Tag der Deutschen Einheit ein Montagsspaziergang ab dem Rathaus starten. Die Polizei Hof rechnet derzeit mit 120 Teilnehmern.