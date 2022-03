Hohe Energiepreise: CDU/CSU fordert Versorgungssicherheit

Die Temperaturen steigen langsam, und alle sind froh, dass sie angesichts der hohen Energiepreise die Heizung nicht mehr aufdrehen müssen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat nun einen Antrag in den Bundestag eingebracht, und eine Entlastung für die Bürger gefordert.

Autofahrer sollen bei den hohen Benzin- und Dieselpreisen durch eine Senkung der Mehrwertsteuer entlastet werden. Der Besuch an der Tankstelle würde für die Bürger durch eine niedrigere Mehrwert- und Energiesteuer um ca. 40 Cent günstiger. Das teilt der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich mit. Die CDU/CSU-Fraktion fordert außerdem einen Industriestrompreis, damit die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Darüber hinaus wünscht sie sich ein nationales Sicherheitskonzept für eine gesicherte Strom- und Energieversorgung. Dafür müsste die Bundesregierung alle rechtlichen, technischen und betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten analysieren. Es sei demnach ein Fehler, wenn die Ampel-Koalition von vornherein eine Laufzeitverlängerung der verbliebenen Kernkraftwerke ausschließe und einen noch schnelleren Kohleausstieg durchsetzen wolle, so Friedrich in der Mitteilung.