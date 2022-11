Hohe Energiepreise: Berek befürchtet Thermenschließungen

Bad Steben, Bad Alexandersbad, Weißenstadt: Hier könnt ihr euch in der Region in den Thermen erholen. Dafür sind die Orte bekannt. Der Gesundheitstourismus spielt für sie eine wichtige Rolle.

Doch der Bayerische Heilbäderverband fürchtet angesichts der gestiegenen Energiepreise Thermenschließungen. „Unsere Kurorte und Heilbäder, die Kurbetriebe und andere Einrichtungen stehen vor massiven Preissteigerungen bei Strom und Gas“, sagt der Wunsiedler Landrat Peter Berek. Er ist der Verbandsvorsitzende. Schließungen von Thermen hätten Berek nach, weitere, schwere Folgen: Gewachsene Strukturen im ländlichen Bayern würden zerschlagen, Arbeitsplätze gingen verloren und dem Gesundheitswesen drohe ein massiver Schaden, der nicht mehr zu reparieren sei. Man wisse nicht, welche Strom- und Gasbremsen für die Bäder kämen, so die Kritik. Der Bayerische Heilbäderverband fordert Hilfen von des Bundesregierung.