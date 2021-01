Hohe Corona-Zahlen: Landkreis Wunsiedel verlängert Allgemeinverfügung

Es ist ein trauriger Rekord, den der Saale-Orla-Kreis schon seit mehreren Tagen hält: Das ist der Landkreis in der Euroherz-Region mit der höchsten Corona-Sieben-Tage-Inzidenz. Aktuell ist sie zwar unter 300 gesunken, dabei fehlen aber noch die letzten Neuinfektionen. Die meisten sind weiter auf private Treffen zurückzuführen. Auch die gemeinsame Frühstückspause am Arbeitsplatz treibe die Zahlen nach oben, meldet das Gesundheitsamt. Außerdem fahren immer noch viele zum Einkaufen nach Tschechien. Der Saale-Orla-Kreis weist daraufhin, dass diese Personen anschließend zehn Tage in Quarantäne müssen.

Der Landkreis Wunsiedel hat unterdessen die Allgemeinverfügung bis Ende Januar verlängert. Damit gilt weiter ein Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen. Neu ist, dass sich auch Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten regelmäßig testen lassen und eine FFP2-Maske tragen müssen.