„HofWebcam“: Livestream am Hofer Freizeitsportzentrum

Mittlerweile könnt ihr am Hofer Eisteich nicht nur Schlittschuhlaufen – seit Anfang Oktober gibt’s dort auch einen Skatepark, einen Pumptrack für Mountainbiker und einen Parcours für Inline-Skater. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Hof hat in seiner jüngsten Sitzung nun darüber gesprochen, wie die Stadt die Besucher künftig über den Andrang am Eisteich und der Skatebahn informieren kann. Das Ergebnis: Am Freizeitsportzentrum soll eine „HofWebcam“ installiert werden. Über einen Livestream auf der Website der Stadt Hof sollt ihr dann sehen können, wie lange die Schlange am Eingang ist. Auch ein mögliches Online-Ticket ist bei der Sitzung im Raum gestanden. Das wird es zumindest in der kommenden Saison aber nicht geben. Die Stadt sei vertraglich an den Anbieter des bisherigen Kassensystems gebunden.

Die Saison am Hofer Eisteich startet im Dezember.