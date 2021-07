HofTex Areal: Ausstellung zum städtebaulichen Wettbewerb

Die leeren Hallen der HofTex Group an der Schützenstraße in Hof sollen in Zukunft einem Quartier mit dem Schwerpunkt Wohnen weichen. Aus diesem Anlass findet in der Stadt Hof seit geraumer Zeit ein städtebaulicher Wettbewerb statt. Ab heute werden die Arbeiten aus dem Wettbewerb in der Freiheitshalle Hof ausgestellt. Eine Woche lang können die Arbeiten besichtigt werden. Im November des vergangenen Jahres wurden die ersten Preisträger bereits gekürt. Sie werden zur Ausstellungseröffnung ebenfalls vor Ort sein. (9 Uhr – Freiheitshalle, großes Foyer)