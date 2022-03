Hofsänger Micha: Künstlername nun auch im Personalausweis

Die Hofer kennen ihn wahrscheinlich alle. Stadtsänger Micha sitzt seit fast 30 Jahren fast täglich mit seiner Gitarre in der Altstadt und grüßt alle, die vorbeilaufen. Die Hofer nennen Micha auch gern Hofsänger. Jetzt steht der Künstlername auch offiziell in seinem Personalausweis. Den hat er sich im Bürgerzentrum abgeholt. Möglich gemacht haben das die über 2.300 Unterstützer einer Online-Petition. Für einen Künstlernamen ist es nämlich rechtlich notwendig, dass die Person mit dem Namen auch über die Region hinaus bekannt ist. Es kamen sogar Reaktionen aus den USA, Tunesien und Brasilien. Micha ist nun also auch offiziell der Hofsänger.