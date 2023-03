Hofmeister wahrt kleine Chance auf nächsten Gesamtsieg

Snowboarderin Ramona Hofmeister darf weiter auf ihren vierten Gesamtweltcup-Sieg in Serie hoffen. Die 26-Jährige schied beim Parallel-Riesenslalom im slowenischen Rogla am Mittwoch zwar im Viertelfinale aus. Beim Saisonabschluss in Berchtesgaden am kommenden Wochenende könnte sie die im Gesamtklassement führende Schweizerin Julie Zogg, für die diesmal im Achtelfinale Schluss war, aber noch überholen.

Ihren vierten Gesamterfolg in der Disziplinen-Wertung hat Hofmeister bereits sicher. «Das ist total verrückt», sagte die Athletin vom WSV Bischofswiesen, die schon in den vorherigen drei Wintern die beste Parallel-Riesenslalom-Fahrerin war. Mit Blick auf den Kampf um die große Kristallkugel am Samstag gestand sie: «Es ist nicht unmöglich, aber eher unwahrscheinlich.»

Der Tagessieg bei den Frauen ging in Rogla an die Österreicherin Sabine Schöffmann. Bei den Männern gewann der Italiener Roland Fischnaller. Für die deutschen Hoffnungsträger Stefan Baumeister und Elias Huber war jeweils schon im Achtelfinale Endstation.