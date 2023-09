Am Wochenende ist in Hof Herbstmarkt, der wieder den Namen HofHaltig trägt. Ein Highlight ist der Besuch von Willi Weitzel von der Kindersendung „Willi wills wissen“. Die Nachfrage ist groß, die Teilnehmerzahl ist aber begrenzt. Noch könnt ihr euch aber kostenfreie Tickets für die beiden Vorstellungen von Willi Weitzel am Samstag holen. Die könnt ihr ab sofort in der Touristinformation in der Ludwigstraße abholen. Pro Person gibt es zwei Karten.