Hofgalerie: Planer und Investoren kommen nicht in den Bauausschuss

Es ist ein Tag der großen Ereignisse in der Euroherz-Region, dieser 22.Oktober heute. Auch zum Thema Hof-Galerie gibt es jetzt Neuigkeiten.

Eigentlich wollten die Planer und Investoren nächsten Mittwoch in den Hofer Bauausschuss kommen, um einen aktuellen Sachstandsbericht zu geben. Das ganze fällt aus, weil Corona die Planungen im Einzelhandel in ganz Deutschland erschwert – so lautet die Begründung in einer aktuellen Pressemitteilung der Stadt. Der Geschäftsführer der Activ Group, Hans-Jürgen Birk, hält aber weiter am Standort Hof fest. Dass die Planungen im Einzelhandel nicht so schnell vorangehen können, bestärkt aber wiederum die Projektentwicklung, das Konzept am Strauß Areal neu zu denken. Dabei soll es mehr Dienstleistung und Wohnen geben. Weniger Handel, ergänzt durch Erlebnis- und Gastronomiekonzepte, Dienstleistungen und Angebote für innerstädtisches Wohnen – so beschreibt Oberbürgermeisterin Eva Döhla die aktuellen Pläne.