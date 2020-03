Hofgalerie: Architekt entschuldigt sich bei Hoferinnen und Hofern

Trotz der Krisenzeit hat das Thema Hofgalerie in der Stadt weiterhin Bestand. So hat sich der Architekt Berhard Reiser jetzt mit einem Schreiben an die Bewohnerinnen und Bewohner gewandt. Das berichtet die Frankenpost. Darin entschuldigt er sich, insbesondere bei den Anliegern, für den Zustand des Baufeldes. Er habe Verständnis für den herrschenden Unmut, heißt es weiter. Zudem sagt Reiser in dem Brief, dass es traurige Realität sei, dass der kleinteilige Einzelhandel nicht genug Magnetwirkung habe. Wenn Hof nicht einmal seinen eigenen Einwohnern ein Angebot machen könne, brauche man sich nicht über eine leere Innenstadt wundern. Fakt sei außerdem, dass den Hofer Händlern ein Partner fehlt. Zum Abschluss kündigt Reiser an: Um die Lücke „Zentralkauf“ zu schließen, brauche es im Kern ein Handelsobjekt, um die Einkauffstadt wieder herzustellen. Das tun sie, zusammen mit der Activ-Goup. Sobald es die Zeit wieder erlaube, werden sie damit fortfahren.