Hoffnung für Elektrolyseur: Lösung Ende Juni in Sicht

Mit viel Begeisterung ist der Elektrolyseur in Wunsiedel im September in Betrieb gegangen. Mittlerweile steht er aber wieder still und produziert keinen grünen Wasserstoff mehr. Nebenbestimmungen der Strompreisbremse machen die Produktion aktuell unrentabel. Doch nun zeichnet sich eine Lösung ab.

Wie die oberfränkische Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Badum mitteilt, könnte der Elektrolyseur ab Juli wieder in Betrieb gehen. Demnach soll die Regelung Übergewinne abzuschöpfen, schon Ende Juni enden. Ursprünglich sollte sie bis April 2024 weiterlaufen. Laut Badum sei es seit Ende 2022 gelungen, die Strompreise deutlich zu senken. Daher brauche es die Bestimmung nicht mehr. Auch Wirtschaftsminister Habeck sei für ein Ende der Regelung, so Badum.