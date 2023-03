Hoffnung für den Elektrolyseur: Bundeswirtschaftsministerium stellt Ausnahmeregelung für Wunsiedel in Aussicht

Die Produktion von grünem Wasserstoff in Wunsiedel steht aktuell still. Grund dafür sind Nebenbestimmungen der Strompreisbremse. Vonseiten der Bundesregierung hieß es, dass die Produktion voraussichtlich im Frühjahr 2024 wieder starten kann. Laut einer Mitteilung des Freie Wähler-Landtagsabgeordneten für Wunsiedel und Kulmbach, Rainer Ludwig, gibt es nach einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Landtags aber wieder Hoffnung. Marco Krasser war als Geschäftsführer der SWW Wunsiedel vor Ort. Zugeschaltet war außerdem Dr. Philipp Steinberg, Abteilungsleiter für Wirtschaftsstabilisierung und Energiesicherheit im Bundeswirtschafsministerium. Er hat eine Ausnahmeregel für Stromkaufvereibarungen für Wunsiedel in Aussicht gestellt. Sollte die kommen, könnte die Wasserstoff-Produktion also schon eher wieder starten.