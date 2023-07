Hoffnung für Alzheimer-Patienten: Studie beginnt bald in Bayreuth

Für Alzheimer Patienten gibt es Hoffnung auf ein neues Medikament. Und Oberfranken ist bei der Entwicklung ganz vorn dabei!

Patrick Oschmann ist Direktor der Klinik für Neurologie an der Hohen Warte in Bayreuth. Es ist eines von nur acht Forschungszentren in Deutschland, an denen in den beiden kommenden Jahren eine europaweite Bestätigungsstudie für ein neues Alzheimer-Medikament läuft. Oschmann zeigt sich optimistisch:

Gute Erfolge zeigen sich bei der Behandlung von frühen Stadien der Alzheimererkrankung. Für diese auf zwei Jahre angelegte Studie werden noch Teilnehmer gesucht. Sie soll klären, ob die Wirkung durch eine erhöhte Dosierung verbessert werden kann.