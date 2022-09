hoferland.digital: Sensortechnik überprüft Löschwasser-Füllstand bei Geroldsgrün

…so Hofs Landrat Oliver Bär. Im Sommer 2021 hatten wir in der Euroherz-Region mit dem Hochwasser zu kämpfen. Dieses Jahr haben zahlreiche Wald- und Feldbrände die Feuerwehren an ihre Grenzen gebracht. In Geroldsreuth bei Geroldsgrün im Landkreis Hof ist nun ein neues Projekt von hoferland.digital gestartet. In dem dortigen Löschwasserteich haben die Verantwortlichen ein sogenanntes Thomsonwehr installiert. Mittels miteinander vernetzer Sensoren soll gemessen werden, wie viel Löschwasser in dem Teich vorhanden ist. Es wird also Zu- und Abfluss gemessen. In Zukunft sollen alle Löschwasserteiche im Landkreis Hof mit dieser Sensortechnik ausgestattet werden.