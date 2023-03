hoferLand.digital: Planspiel-Workshop für Auszubildende in der VHS Hofer Land

Der demografische Wandel gehört zu den größten Herausforderungen für den Landkreis Hof. Das hat eine Umfrage im Rahmen des Projekts hoferLand.digital ergeben. Das Projekt-Team will deswegen jetzt junge Menschen im Landkreis gezielt ansprechen. Dafür veranstalten die Verantwortlichen nun einen Planspiel-Workshop für Auszubildende von Unternehmen im Landkreis. Ziel ist es herausfinden, welche Wünsche die Jugendlichen in Bezug auf die Digitalisierung der Region haben. Zum Abschluss des Workshops gibt’s einen Ausflug in den neuen Escape Room in Hof/Haidt. Der Planspiel-Workshop findet am 13. und 14. März in der VHS Hofer Land statt. Interessierte Unternehmen können sich noch bis heute beim Team Smart City des Landkreises Hof melden.

Ansprechperson Landkreis Hof:

Franziska Roßner

Landratsamt Hof

SmartCities

Schaumbergstr. 14

95032 Hof

Telefon: 09281/57-556