hoferLand.digital: Hermann Hohenberger ist neuer Programmleiter

Der ehemalige Geschäftsführer des Digitalen Gründerzentrums Einstein 1 in Hof, Hermann Hohenberger hat nun einen neuen Posten. Ab 15. März ist Hohenberger der Programmleiter für das neue Projekt hoferLand.digital des Landkreises Hof. Damit will Hohenberger den Landkreis bei dem Voranschreiten der Digitalisierung zur Seite stehen. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Etablierung von Digitalisierungsinitiativen in Mobilität und Gesundheit. Außerdem soll im Rahmen des Projektes ein datenschutzkonformer Speicher entstehen, der Daten für die Aufgaben wie Berichterstellung, Visualisierung und Analysen verwendet. Dadurch sollen Planungs- und Gestaltungsprozesse des Landkreises optimiert werden. hoferLand.digital ist ein Modellprojekt im Rahmen des Bundes-Programmes „Smart-Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“.