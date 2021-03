Hofer Zoo: Streamen und Spenden

Die Tore vom Hofer Zoo bleiben zu: Da die Corona-Zahlen in der Region zu hoch sind, ist hier erstmal nicht an Lockerungen zu denken. Das heißt auch für den Hofer Zoo, dass erstmal keine Eintrittsgelder die Kassen füllen. Deshalb haben schon in den vergangenen Wochen viele Menschen gespendet. Damit das noch mehr angekurbelt wird, haben sich zwei DJs aus der Region zusammen getan. Heute Abend (SA) legen die beiden Musik in der Freiheitshalle auf. Wegen Corona kann sich das jeder von zu Hause aus kostenlos per Stream anschauen und dabei spenden. Auch Dominik Gareis und Kurbi Yalcin:

Los geht’s um 19 Uhr 45. Den Link zum Stream gibt’s hier.