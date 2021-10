Hofer Zoo: Stadt berät über größeres Luchsgehege

Das Sturmtief „Ignatz“ ist in dieser Woche auch nicht spurlos am Zoo Hof vorbeigegangen. Ein riesiger Ast war in das Luchsgehege gekracht. Die beiden Luchse sind vorübergehend in ihrem Trainingsgehege untergebracht. Der Zoo muss nun prüfen, ob das Gehege repariert werden kann oder ob es neugebaut werden muss. In diesem Zusammenhang hofft der Zoo auf eine Antwort der Stadt Hof im Hinblick auf eine mögliche Erweiterung des Luchsgeheges. Oberbürgermeisterin Eva Döhla hat Beratungen angekündigt:

Anfang des Jahres hatte der Hofer Zoo erst Spenden für das Luchsgehege gesammelt, da es einzustürzen drohte.