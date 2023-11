Hofer Zoo: Neues Kaninchenhaus und neuer Brutautomat

Die einen bereiten sich noch auf Halloween vor, die anderen stimmen sich schonmal auf die Faschingszeit ein. Die beginnt ja am 11.11. (…)

Krapfenschmaus 2023: Spendensammlung für SySTEP in Hof

In genau einem Monat ist der 1. Advent (3.12.). Die Stadt Hof hat nun Details zum Weihnachtsmarkt bekanntgegeben. Der findet vom 27. (…)

Mit den Internationalen Hofer Filmtagen ist in Hof erst ein Filmfestival zu Ende gegangen. Mit den Deutsch-Deutschen Filmtagen folgt (…)

2,6 Millionen Menschen in Deutschland waren im Oktober arbeitslos – ein Rückgang im Vergleich zum September. Im Herbst fangen (…)

Hofer Haushalt 2024: SPD-Stadtratsfraktion will Thema Friedhof angehen

Wenn das Jahr zu Ende geht, steht auch schon die Planung fürs kommende Jahr an. So denkt die Hofer SPD-Stadtratsfraktion schon an den (…)