Heute am Samstag macht der ein oder andere bestimmt einen Wochenendeinkauf auf dem Hofer Wochenmarkt. Zur Aufwertung diesen Marktes hat der Marktbeirat und die Stadtverwaltung nun beschlossen, dass die Händler während der laufenden Wintersaison ihren Standort ändern. Ab heute finden Sie die Stände um das Rathaus verteilt und in der Ludwigstraße. Diese Konstellation soll bis Mittel März so bleiben. Wenn wieder Sommerartikel auf dem Markt angeboten werden, findet er wieder am Maxplatz statt.