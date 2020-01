Hofer Wochenmarkt: Standort wechselt

Kaufe ich beim regionalen Händler oder bestelle ich bequem online? Wer sich für regionale Produkte entscheidet, wird oftmals auf dem Wochenmarkt in Hof fündig. Zur Aufwertung diesen Marktes hat der Marktbeirat und die Stadtverwaltung nun beschlossen, dass die Händler während der laufenden Wintersaison ihren Standort ändern. Schon am kommenden Samstag (11.01) finden Sie sie um das Rathaus und in der Ludwigstraße. Diese Konstellation soll bis Mitte März so bleiben. Wenn die Händler mit Sommerartikeln und Gärtner wieder am Markt teilnehmen, findet dieser wieder am Maxplatz statt, heißt es aus dem Rathaus.