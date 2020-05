Hofer Wochenmarkt: Kostenlose Schutzmasken für Kunden

In der Hofer Innenstadt ist es seit dieser Woche wieder voller. Auch der Wochenmarkt erwartet heute wieder mehr Kunden. Wie auch in Geschäften gilt dort Maskenpflicht. Deshalb verteilt das Stadtmarketing heute Schutzmasken an die Kunden.

Unter der Woche verkauft es außerdem Masken, die die Evangelische Frauenhilfe Hof genäht hat. Sie sind mehrfach verwendbar und bei 60 Grad waschbar. Die Masken gibt es mit verschiedenen Motiven und auch in Kindergrößen. Wer welche kaufen will, muss sich aber vorher telefonisch beim Stadtmarketing anmelden.

Tel.: 09281 815-7101 (Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr)