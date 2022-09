Die ersten Lebkuchen liegen schon wieder in den Supermärkten, bis zur Adventszeit dauert’s also gar nicht mehr so lang. Für den Hofer Weihnachtsmarkt laufen die Vorbereiten auch schon auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr soll es wieder Wechselhütten geben, die insbesondere Vereine oder Künstler nutzen können. Dazu Lydia Würkner von der Stadt Hof:

Wer Interesse hat, kann sich bei Ansprechpartner Siegfried Krauß melden.

Telefon: 0170/9232774

E-Mail: siegfried.krauss@gmx