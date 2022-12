Hofer Weihnachtsmarkt: Martin Fuhrmann hört 2023 auf

Noch zwei Tage, dann verlässt der Glühwein- und Lebkuchenduft für ein Jahr erstmal wieder die Hofer Altstadt. 2023 soll es wieder einen Weihnachtsmarkt geben – dann aber zum letzten Mal mit Martin Fuhrmann als Betreiber. Nach dann insgesamt acht Weihnachtsmärkten will er sich zurückziehen.

Die Hofer Skihütte steht im kommenden Jahr am Kugelbrunnen während der Bauarbeiten am Oberen Torplatz. Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest. Den Marktredwitzer Adventszauber will Fuhrmann dagegen weiterhin betreiben.

Für den Hofer Weihnachtsmarkt 2022 zieht Martin Fuhrmann jedenfalls eine gute Bilanz: Nach zwei Jahren Pause sind die Besucher wieder in großer Zahl zurückgekehrt: