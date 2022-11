Hofer Weihnachtsmarkt: Interaktiver Weihnachtsbaum geplant

Nach dem Prinzip Geben und Nehmen funktionieren Bücherschränke oder sogenannte Fair-Teiler, in die man noch gute, aber nicht gebrauchte Lebensmittel stellen kann: Was man nicht mehr braucht, kann man dort abgeben oder man nimmt sich das, was man gebrauchen kann.

Auf dem Hofer Weihnachtsmarkt wollen der Abfallzweckverband Hof und Marktbetreiber Martin Fuhrmann dieses Prinzip an einem interaktiven Weihnachtsbaum ausprobieren. Ihr könnt euren Weihnachtsschmuck dort ranhängen… oder ihr nehmt Schmuckstücke, die dort hängen, mit.

Leer wird der Weihnachtsbaum jedenfalls nicht bleiben. Denn der AZV hat Weihnachtsschmuck gesammelt und sorgt für Nachschub.