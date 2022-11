Hofer Weihnachtsmarkt: Aushilfen für Verkaufshütten gesucht

Lebkuchen, Glühwein und gebrannte Mandeln – in nicht mehr ganz zwei Wochen startet der Hofer Weihnachtsmarkt in der Altstadt. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Die Skihütte am Oberen Torplatz steht auch schon komplett. Auch in diesem Jahr bewirtet euch dort wieder unser Euroherz-Moderator Gery Gerspitzer.

Für verschiedene Verkaufshütten sucht die Stadt Hof außerdem noch einige Aushilfen – gegen gute Bezahlung, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.

Interessierte können sich an Siegfried Krauß wenden

Telefon: 0170/9232774