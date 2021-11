Hofer Weihnachtsbeleuchtung: Nächstes Jahr soll es besser werden

Von Weihnachtsstimmung ist in der Hofer Innenstadt derzeit wenig zu sehen. Nicht nur, weil der Weihnachtsmarkt nicht stattfindet. Auch die Beleuchtungen fallen sehr mau aus. Hier gibt es zwei Probleme. Zum einen macht der Stadt die Befestigung und die Statik einen Strich durch die Rechnung. Das Problem habe es letztes Jahr schon gegeben. Aber auch an der Elektronik hapert es. In der Marienstraße und Luitpoldstraße sei die Situation laut Oberbürgermeisterin Eva Döhla so schlecht, dass die Stadtwerke es nicht verantworten könnten, eine Beleuchtung in Betrieb zu nehmen. Die Instandsetzung würde zudem viel Zeit in Anspruch nehmen.

Daher hofft die Stadt, das Thema im nächsten Frühjahr angehen zu können, damit es nächstes Weihnachten wieder mehr leuchtet. Für dieses Jahr will die Stadt zwei zusätzliche Weihnachtsbäume in der Innenstadt aufstellen. Auch drei große LED-Engel sind bestellt. Wann die aber geliefert werden, ist noch unklar.

Unser stimmungsvolles Foto stammt aus dem Jahr 2015 – heuer gibts weder einen Weihnachtsmarkt, in vielen Straßen fehlt den Hofern die Weihnachtsbeleuchtung.