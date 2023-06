Hofer Weihnachtsbeleuchtung: Heuer leuchtet es wieder in der Marienstraße

Mit Lichterketten geschmückte Straßenzüge – so sieht Hof in der Weihnachtszeit aus. Beziehungsweise sah so aus, bis es Sparmaßnahmen gab und einige Halterungen für die Lichterketten erneuert werden mussten. Für alle, die das Lichterspektakel zuletzt vermisst haben, gibt es jetzt gute Nachrichten aus dem Hofer Stadtrat: Der hat Geld bereitgestellt, damit es heuer in der Marienstraße wieder leuchten kann:

So Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

160.000 Euro stehen für die Lichterketten in der Hofer Marienstraße bereit. Mit dem Stadtratsbeschluss darf die Stadt dieses Geld außerplanmäßig aus der allgemeinen Rücklage nehmen.