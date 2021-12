Hofer Weihnachtsbeleuchtung: Die Engel sind da!

Viel Besinnlichkeit und Weihnachtsstimmung ist in den vergangenen Wochen nicht aufgekommen, angesichts abgesagter Weihnachtsmärkte und strenger Corona-Regeln im Handel. Zusätzlich kam bei den Hofern noch schlechte Stimmung auf, weil die beliebten Lichterketten in der Innenstadt sich heuer nur auf ein paar wenige Straßenzüge beschränkt haben. Der Grund: Es gab schon länger Mängel bei der Elektrik und bei den Halterungen an den Hausfassaden. Die Gemüter der Hofer dürften jetzt zumindest etwas feierlich gestimmt sein.

Die Stadt hat für Ersatzbeleuchtung gesorgt: Am Wirth-, am Rekkenze- und am Sonnenplatz stehen nun drei beleuchtete Weihnachtsengel. Drei Engel für Hof, sozusagen. In Anlehnung an die Hofer Symphoniker trägt jeder der Engel ein Musikinstrument… der eine eine Trompete, der andere eine Flöte und der am Sonnenplatz spielt Harfe. Kommen die gut an, landen sie auch im kommenden Jahr wieder in Hof, heißt es aus dem Rathaus. Denkbar wäre auch noch ein sechs Meter großer Engel am Theresienstein. Im Gegensatz zu den Lichterketten ist die Stadt mit den Engeln unabhängig von Privateigentümern und kann allein über Strombedarf und Aufstellungsort entscheiden. Bis zum 9. Januar könnt ihr euch das neue Lichtkonzept in Hof angucken, dann werden die Engel bis zur nächsten Adventszeit verstaut.