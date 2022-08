Hofer Wärschtlamo: Fest zum 151. Geburtstag am 06. September

In den vergangenen Jahren konnten viele Feste und Veranstaltungen entweder gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. So konnte zum Beispiel die Stadt Hof den 150. Geburtstag ihres Wärschtlamos nur reduziert feiern. Für die Hoferinnen und Hofer sei das sehr Schade gewesen, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Deswegen feiert die Stadt ab sofort jedes Jahr am 06. September den Geburtstag ihrer Traditionsfigur an verschiedenen Orten in Hof. Heuer findet das Fest im Innenhof des Hofer Rathauses statt. Dann wird auch der Gewinner des Wärschtlamo-Fotowettbewerbs gekürt. Bis zum 01. September könnt ihr dafür noch Fotos im Zusammenhang mit dem Wärschtlamo einsenden.

Fotos im Zusammenhang mit dem Hofer Wärschtlamo an: presse@stadt-hof.de

Wichtig: Dateigröße nicht mehr als 5 MB!