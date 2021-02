Der Streit um das Jubiläumslogo zu Ehren des Hofer Wärschtlamos dürfte damit beendet sein: Der Marketingbeirat der Stadt hat sich nach einem Voting und Diskussionen für folgende der drei zur Wahl stehenden Versionen entschieden:

Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Außerdem soll auf das Logo noch ein Senftöpfchen an den Kupferkessel kommen und an den Schriftzügen wolle man auch noch feilen, so Döhla weiter.

Zur Auswahl standen drei Entwürfe: das alte Kultlogo aus den 80ern, ein völlig Neues – das die meisten Hofer aber abgelehnt haben und die überarbeitete Version des alten Logos.