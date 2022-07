Hofer Volksfest: Überdachter Biergarten statt Festzelt

In genau vier Wochen startet das Hofer Volksfest. Bis dahin gibt es allerdings noch einiges zu organisieren. Jetzt stehen weitere Details fest. Statt einem Festzelt wird es in der Nailaer Straße einen überdachten Biergarten geben. Der Biergarten an sich bietet Platz für ca. 3000 Personen. Allerdings sind davon nur 500 Plätze überdacht. Ihr könnt unter Pavillons und Schirmen sitzen. Das haben Oberbürgermeisterin Eva Döhla und der neue Festwirt Patrick Ulrich am Vormittag bei einer Pressekonferenz verkündet. Es gibt noch eine weitere Neuerung: Im Biergarten wird kein Personal an den Tischen bedienen. Stattdessen müsst ihr euch eure Getränke selbst holen. Auf diese Weise will der Festwirt Personal sparen.