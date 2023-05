Hofer Volksfest: Jetzt für den Umzug anmelden

Für das Rehauer Wiesenfest in gut acht Wochen stehen die größten Programmpunkte schon fest. Details zum Hofer Volksfest solls in Kürze geben, schreibt heute die Stadt Hof.

Am 28. Juli soll wieder der traditionelle Volksfestumzug durch die Stadt hoch zum Festplatz an der Freiheitshalle gehen. Die Stadt macht darauf aufmerksam, dass sich Gruppen und Vereine, die mitlaufen möchten, jetzt dafür anmelden können. Anmeldeformulare gibts auf der Homepage der Stadt Hof.