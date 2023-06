Hofer Volksfest: Euroherz-Tag am 30. Juli mit Aischzeit

In genau sechs Wochen beginnt das Hofer Volksfest. In diesem Jahr mit einigen Änderungen. Wie schon bekannt war, liegt das Volksfest in den kommenden fünf Jahren in den Händen der neuen Festwirte Gerhard Böckl und Josef Ebnet. Das Festzelt und der Biergarten wandern vor den Bahnhof Neuhof. Heute hat die Stadt Hof weitere Details bekanntgegeben. Die Maß Bier ist teurer als im vergangenen Jahr und kostet heuer 10 Euro 90. Auch das Musikprogramm steht fest. Am ersten Volksfest-Sonntag feiern wir wieder einen Euroherz-Tag. Dann machen Aischzeit auf ihrer Abschiedstour Station in Hof. Bänke und Boxen für das Festzelt könnt ihr ab Montag reservieren.

Mehr Infos zum Programm gibt’s hier.