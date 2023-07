Hofer Volksfest: Die Programmhighlights 2023

Während in Rehau und in vielen anderen Orten der Region dieses Wochenende Wiesenfeste gefeiert werden, läuft der Countdown für Hof: In vier Wochen beginnt das größte Volksfest der Region. Die Stadt Hof hat jetzt noch ein paar Programmhighlights bekanntgegeben, auf die ihr euch freuen könnt. Einleiten wird das Hofer Volksfest der traditionelle Festzug. An dem nehmen mehr als 3000 Hofer teil. Danach gehts zum Bieranstich mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Am Samstag ist am Abend ein Feuerwerk geplant, eine Drohnenshow solls am 4. August geben. Biermarken könnt ihr jetzt schon kaufen.

Geplant sind außerdem wieder ein Festzeltgottesdienst, ein Generationentag und ein Familiennachmittag. Alle Details zum Hofer Volksfest findet ihr hier zusammengefasst.