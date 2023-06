Hofer Volksfest: Das sind die Attraktionen

Die Stadt Hof hat heute bekannt gegeben, auf welche Fahrgeschäfte ihr euch auf dem Hofer Volksfest freuen könnt.

Nicht zu übersehen ist in diesem Jahr der Jules Verne Tower. Das ist eine Art Kettenkarussell – nur eben 80 Meter hoch. Zum Vergleich: Das ist nochmal deutlich höher als die Kirchtürme in Hof. Die Fahrt soll aber ganz sanft sein. Zurück auf dem Hofer Volksfest ist außerdem das Riesenrad „Jupiter“ – DAS Hofer Stamm-Riesenrad, das im vergangenen Jahr wegen Terminüberschneidungen nicht in Hof sein konnte. Adrenalin-Junkies kommen beim Überschlaggeschäft „The King“ oder beim rasanten Karussell „Techno Power“ auf ihre Kosten. Ganz neu für Kinder gibts ein historisches Pferdekarussell und ein Bungee-Trampolin.

Jules Verne Tower

Weithin sichtbar wird heuer das Highlight des Volksfestes, der Jules Verne Tower. Der

80 Meter hohe Riesenkettenflieger überragt alle anderen Geschäfte deutlich. In

bequemen Schalensitzen kann man in luftiger Höhe eine atemberaubende Aussicht

über Hof und die Umgebung genießen. Die Fahrt ist sanft, trotz einer

Reisegeschwindigkeit von bis zu 65 km/h.

Riesenrad Jupiter

Marktmeister Uwe Voigt freut sich, dass nach den ausgefallenen Festen und einer

Terminüberschneidung im letzten Jahr wieder das „Stamm-Riesenrad“ in Hof zu

Gast sein wird. Das Riesenrad Jupiter gastiert bereits seit 2012 in Hof und

wurde zuletzt mit geschlossenen Gondeln ausgerüstet. Auch hier kann man in 50

Metern Höhe eine gemütliche Fahrt mit schöner Aussicht genießen.

Wildwasser

Ein spritziges Vergnügen verspricht die Wildwasserbahn. Die Baumstämme bewältigen

zwei Abfahrten und tauchen dann ins Wasser ein: aufregend und erfrischend zugleich.

The King

Im Überschlaggeschäft „The King“ kommen vor allem die Besucher auf ihre Kosten,

die eine wilde Fahrt suchen. Bis in 26 Meter Höhe und Beschleunigungen von 5 g

geht die Wilde Fahrt mit mehrfachen Loops um drei Achsen. Ein Adrenalinschub

ist hier garantiert.

Techno Power

Das schnellste Karussell der Welt ist endlich wieder am Hofer Volksfest vertreten.

Die Fahrgäste können den Rausch der Geschwindigkeit erleben, während Gondeln an

Auslegern im Kreis drehen und bis in einen 90-Grad-Winkel gefahren werden.

Hurricane

Das Fahrgeschäft Hurricane gastiert zum ersten Mal in Hof und verspricht

familienfreundliche Fahrten, bei denen die Gondeln frei drehbar auf einer

rotierenden Platte montiert sind und sich zusätzlich nach oben und unten

bewegen. Durch Abbremsen der Gondeln können individuelle Bewegungen und

Drehungen erreicht werden.

Big Bamboo

Die Erlebniswelt mit Südseeflair entführt die Gäste in die bezaubernde Welt der

Südsee und verzaubert mit einem interaktiven Erlebnis. Die einmalige Atmosphäre

auf einer Fläche von 200 m2 mit Wasserspielen, Floßfahrt, Wegen mit

Hindernissen über Wasser und Planken am Strand versprüht Urlaubsstimmung und

pure Lebensfreude am Meer.

Glaswerk

Im Glasirrgarten Glaswerk ist der Orientierungssinn gefordert. Wer sich einen Weg

durch die verschiedenen Hindernisse und Effekte bahnen möchte, ist hier

richtig. Auch das Zusehen von außen ist schon ein Erlebnis, um die Irrwege der

anderen zu betrachten und es dann selber besser zu machen.

6. Dimension

Das Multimedia-Erlebnis bietet verschiedenste Filme an, die durch Bewegungen,

Effekte und Sounds den Eindruck erwecken, man befinde sich mitten im Geschehen.

Für die Kinder

Es gibt heuer neben den bekannten Geschäften wie der Kinderschleife und dem Jumbo

Jet zwei Neuheiten: Zum einen ein historisches Pferdekarussell, bei dem man wie

schon die Eltern und Großeltern vergnügliche Fahrten machen kann.

Zum anderen ist in Hof zum ersten Mal das Bungee-Trampolin „Piraten-Jumping“

vertreten, das viel Spaß beim Hüpfen in ungeahnte Höhen verspricht. Abgerundet

wird das Angebot für Kinder durch die große Euro-Rutsche, bei der man eine 35

Meter lange Rutschstrecke mit Wellen überwinden muss.

Traditionelle Fahrgeschäfte

Natürlich sind auch die beliebten „Evergreens“ wieder mit dabei, die sich seit Jahrzehnten

großer Beliebtheit erfreuen: Der Autoscooter wurde heuer mit neuen Autos und

einer neuen Technik ausgerüstet und bietet noch mehr Spaß als bisher. Im

Wellenflug Volare kann jede Altersklasse mitfahren und die angenehmen Auf- und

Abfahrten des Kettenkarussells genießen.

Spiele, Süßwaren, Spezialitäten

Verschiedene Geschicklichkeitsspiele sind auch heuer am Volksfest vertreten. Von Dosen- und

Pfeilwerfen über die Schießstände, das Entenangeln und den „Fußball Derby

Anstoß“ bis hin zu „Hau den Lukas“ und Verlosungen sind wieder alle beliebten

Geschäfte dabei. Neben dem Hofer Bier und den Hofer Bratwürsten wird es auch

wieder andere liebgewonnene Spezialitäten geben. Fischspezialitäten und

Backfisch, Pizza, Pommes und die beliebten überbackenen Brezeln sind genauso

dabei wie Crêpes und Baguettes. Aber auch Vegetarier haben gute Alternativen

wie gebratene oder überbackene Champignons oder Maiskolben. Wer etwas Süßes

will, kann Mandeln und Nüsse aller Art genießen und vielerlei andere süße

Leckereien. Wem es zu warm ist, kann auf ein Eis zurückgreifen. Früchtespieße

und Schokobananen runden das Angebot ab. Alle Artikel werden frisch hergestellt

und verbreiten damit den volksfesttypischen Duft auf dem Platz.