Hofer Volksfest: Betrieb ohne Bierzelt geglückt

Ein Volksfest ohne Bierzelt: Vor dem Hofer Volksfest hat es in diesem Jahr ja viel Spott gehagelt – nach der kurzfristigen Absage des Bierzeltbetreibers Jochen Mörz und der Tatsache, dass die bekannten Hofer Volksfestwirte nicht spontan einspringen konnten. Vor Ort war davon in den vergangenen zehn Tagen nichts mehr zu merken: Die Besucher haben den ausgedehnten Biergarten mit Bühne auch ohne Festzelt angenommen. Es gab keine Beschwerden deswegen, sagt Festwirt Patrick Ullrich im Euroherz-Interview. Er sei zufrieden, das Hofer Volksfest sei gut besucht gewesen.

Glück hatten die Veranstalter auch mit dem Wetter, nur an den beiden Freitagen hat es mal geregnet. Bei zeitweise Temperaturen um die 35 Grad wäre ein Bierzelt ohnehin zu heiß gewesen, so Ullrich.

Ob sich das Hofer Volksfest auch finanziell gelohnt hat, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Jetzt gehts erstmal an den Kassensturz.