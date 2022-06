Hofer Volksfest: Adelt verteidigt Stadt Hof

Nachdem Festwirt Jochen Mörz das Hofer Volksfest nun doch nicht ausrichten kann, muss die Stadt Hof innerhalb von wenigen Wochen eine Lösung finden. Für viele trägt die Stadt eine entscheidende Mitverantwortung, da sie den Alternativvorschlag der Hofer Volksfestwirte ohne Festzelt zunächst abgelehnt hat. Der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt verteidigt dieses Vorgehen. Alle hätten sich ein Volksfest wie früher mit Festzelt gewünscht. Deshalb war es auch Teil der Ausschreibung im vergangenen Sommer. Der Vorschlag der Volksfestwirte, einen Biergarten zu betreiben, sei richtig gewesen, da es in der Branche an Personal fehlt, schreibt Adelt. Das entsprach aber nicht der Ausschreibung. Hätte man im Rathaus Mörz, der ein Festzelt angeboten hat, abgesagt, hätte der die Stadt Hof verklagen können.

Noch heute will die Stadtverwaltung informieren, wie es mit dem Volksfest weitergeht.