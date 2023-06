Hofer Volksfest: Ab heute Tischreservierungen möglich

Die Maß Bier kostet in diesem Jahr 10 Euro 90. Damit ist eine der wichtigsten Fragen für viele Besucher des Hofer Volksfests in diesem Jahr geklärt. Auch das Musikprogramm steht mittlerweile fest: Beim Euroherz-Tag am ersten Volksfest-Sonntag könnt ihr euch zum Beispiel auf Aischzeit freuen. Ab heute könnt ihr euch Bänke und Boxen fürs Festzelt online reservieren. Den Link dafür findet ihr hier. Das Festzelt steht in diesem Jahr erstmals vor dem Bahnhof Neuhof – bewirtet ebenfalls zum ersten Mal von Gerhard Böckl und Josef Ebnet aus der Oberpfalz.