Hofer Volksfest 2023: Polizei zieht positive Bilanz

Zehn Tage lang habt ihr auf dem Hofer Volksfest gefeiert. In dieser Zeit musste die Hofer Polizei zu insgesamt 31 Einsätzen ausrücken, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Das mit der Stadt abgestimmte Sicherheitskonzept habe aber gut funktioniert. Security, Polizei und Sicherheitswacht seien bei Zwischenfällen schnell eingeschritten. Als Einsatzschwerpunkt habe sich der erste Samstag erwiesen, so die Polizei in der Mitteilung. In sechs Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzungsdelikten. Außerdem hat es einige Diebstähle, Sachbeschädigungen und mehrere Beleidigungen gegeben, auch gegenüber den Polizisten selbst. Die Kripo Hof ermittelt außerdem wegen gefälschter Biermarken, die in Umlauf gekommen sein sollen.