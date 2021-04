Hofer Volksfest 2021: Schausteller schlagen Ersatz-Konzept vor

In dieser Woche wollen die Verantwortlichen bekanntgeben, wie das Hofer Volksfest in diesem Jahr über die Bühne gehen soll. Sicher ist aber schon: Ein großes Fest wie wir es gewohnt sind, ist nicht möglich. Trotzdem machen sich die Schausteller über Alternativen Gedanken. Ein Fest-Ersatz, den Nürnberg ausprobieren will, liegt jetzt auch im Hofer Rathaus auf dem Tisch. Demnach soll der Volksfestplatz als eine Art Freizeitpark dienen – eingezäunt und mit Einlasskontrolle. Zutritt bekommen sollen nur geimpfte oder negativ getestete Menschen, sagt Rudi Bergmann vom Süddeutschen Schaustellerverband im Gespräch mit Radio Euroherz. Die Wege sollen etwas breiter sein, die Fahrgeschäfte weiter auseinander stehen und nur eine bestimmte Besucherzahl gleichzeitig reindürfen. Bis Anfang Juli bräuchte es für das Konzept eine Genehmigung, um noch ausreichend planen zu können, so Bergmann.