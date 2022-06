Hofer Vereine geben Schwimmkurs: Nur wenige Grundschüler können schwimmen

Für viele geht es an den sommerlichen Tagen wieder in die Freibäder der Euroherz-Region. Damit dabei die ganze Familie schwimmen kann, haben sich mehrere Hofer Vereine zusammengeschlossen und einen Schwimmkurs organisiert. Der Kurs richtet sich dabei an Grundschulkinder und soll ihnen ermöglichen, ihr Seepferdchen zu machen. Wegen der Pandemie mussten in den vergangenen Jahren viele Kurse ausfallen, weshalb allein in Hof über 400 Kinder nicht schwimmen können. Der Schwimmkurs soll dem entgegenwirken. Ab nächsten Montag könnt ihr eure Kinder dann, über die Hofer Grundschulen, zu den entsprechenden Kursen anmelden. Der Kurs in den Sommerferien richtet sich speziell an Erst- und Zweitklässler aus Hof. Die Kurse sind sehr begehrt, weshalb ihr eure Kinder schnell anmelden solltet.