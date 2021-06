Hofer Untreusee: Stadt stellt Stromsäule für Camper auf

Reisen ins Ausland sind wegen Corona lange nur schwer möglich gewesen, und auch jetzt wollen nicht alle gleich wieder in den Flieger steigen. Urlaub in Deutschland steht deshalb hoch im Kurs. Dafür haben sich viele ein Wohnmobil zugelegt. Wen es mit seinem Camper an den Hofer Untreusee verschlägt, der kann ihn ab sofort dort auch aufladen. Die Stadt Hof hat auf den Wohnmobil-Trend reagiert, und die Infrastruktur verbessert. Mit der Stromsäule am Parkplatz des Minigolfplatzes können Urlauber jetzt ihr Notebook oder die Bordbatterien aufladen.