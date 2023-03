Hofer Untreusee: Neuer Förderverein „Untreusee-Freunde“

Runterkommen nach der Arbeit, baden im Sommer oder die Laufrunde um den See: Der Untreusee ist für viele Hofer Lieblingsort um sich in der Region zu erholen; Bisher hat sich nur die Stadt Hof um den See gekümmert. Jetzt will ein neuer Verein dabei unterstützen: Die „Untreusee-Freunde“ nennt sich der Förderverein und dessen Oberhaupt ist der frühere Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner. Laut Fichtner geht es dem Verein darum, die Attraktivität des Untreusees zu stärken. Das gilt für den ganzen See und nicht nur für die sogenannte Intensivzone rund um die Sommergaststätte. Außerdem möchten die „Untreusee-Freunde“ auch Veranstaltung organisieren. Jetzt gehts zunächst darum, neue Mitglieder zu gewinnen und den Verein präsent zu machen.

