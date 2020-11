Hofer Untreusee: Dame stürzt am begrünten Abhang und löst größeren Einsatz aus

Bereits am Freitag ist eine Frau am Hofer Untreusee bei ihrem Abend-Spaziergang aus medizinischen Gründen zusammengeklappt. Deshalb ist sie einen begrünten Abhang in der Nähe von der Staumauer hinabgestürzt. Das hat einen größeren Einsatz ausgelöst, wie Matthias Münchberger von der Hofer Polizei zu Radio Euroherz sagt. Rund 25 Einsatzkräfte sind im Einsatz gewesen. Zunächst sei angedacht gewesen, dass die Bergwacht die Dame bergen sollte. Das wiederum konnten die Rettungskräfte aber umgehen – sie wurde mit einer Trage geborgen.