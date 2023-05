Hofer Traditionsbäckerei: Dörsch ist zahlungsunfähig

Steigende Kosten für Personal und Energie, kein Nachwuchs, der früh aufstehen will und der schnelle Griff in die Supermarktauslage: Gerade Traditionsbäckereien haben es immer schwerer. So auch eine namhafte Bäckerei in Hof. Die Bäckerei Dörsch, die seit 1937 Brötchen und süße Teilchen für die Hofer backt, ist zahlungsunfähig. Das gibt Insolvenzverwalter und Anwalt Peter Roeger bekannt.

In den neun Filialen merkt ihr aber aktuell nichts von der Insolvenz. Dort herrscht reges Treiben. Die 48 Mitarbeiter sind im Dienst, ihre Löhne für drei Monate gesichert. Euer Gebäck bekommt ihr nach wie vor.