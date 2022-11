Hofer Symphoniker: Bundesverdienstkreuz für langjährige Intendantin Ingrid Schrader

Mit dem Bundesverdienstkreuz zeichnet die Bundesrepublik Menschen aus, die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft eingesetzt haben, zum Beispiel im sozialen und ehrenamtlichen Bereich. Bayerns Kunstminister Markus Blume hat diese Auszeichnung nun an die langjährige Intendantin der Hofer Symphoniker Ingrid Schrader verliehen. Gut 33 Jahre war Ingrid Schrader bei den Hofer Symphonikern tätig. Ein wichtiges Projekt in ihrer Laufbahn war die Entwicklung der Klangmanufaktur in Hof:

… so Schrader im Gespräch mit Radio Euroherz zur Einweihung der Klangmanufaktur.

Nach 12 Jahren als Intendantin hat Ingrid Schrader ihr Amt Ende 2021 aufgegeben.