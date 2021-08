Hofer Studentenwohnheim: SPD spricht sich für Schützenstraße aus

Für die Hofer SPD kommt nur ein Standort in Frage, der allen etwas bringt: Das ehemalige Hoftex-Areal in der Schützenstraße. Der Investor habe zugesichert schon vier Wochen nach dem Bauantrag den Startschuss zu geben. Auch ein Supermarkt, Sportanlagen oder Gaststätten würden gut auf das Gelände passen, schreibt die SPD. Ein zusätzlicher Shuttlebus könnte die Studierenden zur Hochschule und wieder zurück bringen. Für den alternativen Standort am Sigmundsgraben hält die SPD Studentenwohnungen auf einem Parkdeck für die bessere Lösung. Direkt an der Hochschule lehnt die Fraktion das Studentenwohnheim ab.

